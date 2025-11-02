İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: "Kasım ayına dikkat" | Video

02.11.2025 | 11:11

Altın piyasasında sert düşüşler yatırımcıları tedirgin etti. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’e yaptığı açıklamada “balon patladı” diyerek manipülasyon sürecinin bittiğini söyledi. Kasım ayında yeni bir düşüş dalgası beklediğini belirten Memiş, bu dönemin “alım fırsatı” olabileceğini vurguladı.