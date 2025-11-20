Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Portföy yönetim şirketi kuracağız" | Video
20.11.2025 | 09:35
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da Ekonomi Masası'nın konuğu oldu. Hüseyin Aydın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni dönemde yapacağı yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, "100 milyon dolarlık hayvancılık sistemini hayata geçireceğiz." dedi.
