Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Portföy yönetim şirketi kuracağız" | Video

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın:

20.11.2025 | 09:35

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da Ekonomi Masası'nın konuğu oldu. Hüseyin Aydın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni dönemde yapacağı yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, "100 milyon dolarlık hayvancılık sistemini hayata geçireceğiz." dedi.

