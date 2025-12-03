SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video
03.12.2025 | 10:30
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan TÜFE rakamlarıyla memur zammı 2026 için 5 aylık zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı netleşecek. Memur maaşı zammı için geriye sadece bir tek veri kaldı. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı için hangi rakam ön plana çıkıyor? İşte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni zam tablosu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:03
03:50
Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video 02.12.2025 | 14:58
03:05
Kuveyt Türk Sağlam Kart 28.11.2025 | 14:38
05:50
11:30
06:43
03:36
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 26.11.2025 | 10:54
05:55
10:33
07:23
04:29
04:13
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 19.11.2025 | 10:27
04:38
02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
03:13
04:37
THY’nin yeni iştiraki "TKPAY dijital cüzdan" | Video 05.11.2025 | 11:33
03:38
03:45
İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: "Kasım ayına dikkat" | Video 02.11.2025 | 11:11
05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49