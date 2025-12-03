Video Ekonomi SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video
SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video

SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video

03.12.2025 | 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan TÜFE rakamlarıyla memur zammı 2026 için 5 aylık zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı netleşecek. Memur maaşı zammı için geriye sadece bir tek veri kaldı. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı için hangi rakam ön plana çıkıyor? İşte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni zam tablosu...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video 16:03
SON DAKİKA: Memur zammı 2026 için 5. ipucu! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu | Video 03.12.2025 | 10:30
Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video 03:50
Bitcoin neden düştü? Bitcoin’deki sert düşüşün arkasında ne var? | Video 02.12.2025 | 14:58
Kuveyt Türk Sağlam Kart 03:05
Kuveyt Türk Sağlam Kart 28.11.2025 | 14:38
Boost A.Ş. Kurucusu Barış Ekinci: En büyük farklarımızdan biri 7/24 ulaşılabilir oluşumuz | Video 05:50
Boost A.Ş. Kurucusu Barış Ekinci: "En büyük farklarımızdan biri 7/24 ulaşılabilir oluşumuz" | Video 28.11.2025 | 10:40
2025’in en çok kazandıranı altın mı, gümüş mü? Küçük yatırımcıyı 2026’da ne bekliyor? | Video 11:30
2025'in en çok kazandıranı altın mı, gümüş mü? Küçük yatırımcıyı 2026'da ne bekliyor? | Video 28.11.2025 | 10:24
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 06:43
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 26.11.2025 | 13:58
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 03:36
Pazarlamanın geleceğini yapay zeka şekillendiriyor | Video 26.11.2025 | 10:54
Edip Saat Sahibi Ersan Gürdal: 53 yıldır bu sektörde olmanın gururunu yaşıyoruz | Video 05:55
Edip Saat Sahibi Ersan Gürdal: "53 yıldır bu sektörde olmanın gururunu yaşıyoruz" | Video 25.11.2025 | 12:56
Cevdet Yılmaz duyurdu: Turkcell ve Google’dan Türkiye’ye 3 milyar dolarlık yatırım | Video 10:33
Cevdet Yılmaz duyurdu: "Turkcell ve Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım" | Video 20.11.2025 | 11:18
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Portföy yönetim şirketi kuracağız | Video 07:23
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Portföy yönetim şirketi kuracağız" | Video 20.11.2025 | 09:35
Altın mı, gümüş mü daha çok kazandırdı? Uzman isimden çarpıcı yorumlar | Video 04:29
Altın mı, gümüş mü daha çok kazandırdı? Uzman isimden çarpıcı yorumlar | Video 19.11.2025 | 10:53
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 04:13
Merkez Bankası açıkladı! Emekliye yeni maaş hesabı nasıl olacak? | Video 19.11.2025 | 10:27
Gabar’dan milli gurur! Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı, cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı | Video 04:38
Gabar'dan milli gurur! Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı, cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı | Video 11.11.2025 | 11:13
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
Echoes Candle & Scent Lab Kurucusu Ekin Özden: İlk defa Türkiye’de bir mumun tekrar doldurulabilir olması projesini başlattık | Video 03:13
Echoes Candle & Scent Lab Kurucusu Ekin Özden: "İlk defa Türkiye'de bir mumun tekrar doldurulabilir olması projesini başlattık" | Video 05.11.2025 | 15:28
THY’nin yeni iştiraki TKPAY dijital cüzdan | Video 04:37
THY’nin yeni iştiraki "TKPAY dijital cüzdan" | Video 05.11.2025 | 11:33
Saat Kulesi Kurucusu İsmail Doğanay: Uluslararası platformda faaliyet göstermek istiyoruz | Video 03:38
Saat Kulesi Kurucusu İsmail Doğanay: "Uluslararası platformda faaliyet göstermek istiyoruz" | Video 04.11.2025 | 15:21
İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: Kasım ayına dikkat | Video 03:45
İslam Memiş’ten yatırımcılara altın uyarısı: "Kasım ayına dikkat" | Video 02.11.2025 | 11:11
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Merkez Bankası altın alımını durdurdu! Karar altın fiyatlarını etkiler mi? | Video 04:32
Merkez Bankası altın alımını durdurdu! Karar altın fiyatlarını etkiler mi? | Video 01.11.2025 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY