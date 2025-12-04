Video Haber Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video
Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video

Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video

04.12.2025 | 15:48

Baykar ve ASELSAN’ın milli imkânlarla geliştirdiği platformlarla Mavi Vatan’da müşterek harekât kabiliyetinin gücünü gösteren başarılı bir teste imza atıldı. Akdeniz’de bulunan TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S KİDA deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekât ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve TCG Anadolu gemisinden icra edilen test faaliyetleri, insansız sistemlerin entegrasyonunda önemli kazanımlara sahne oldu. Akdeniz'de gerçekleştirilen testte TCG Anadolu gemisinin güvertesinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, hem ateş gücünü sergiledi hem de denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık ederek "müşterek harekât" yeteneğini gösterdi. Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.

BAYRAKTAR TB3 ÜZERİNDEN KİDA'YA UZAKTAN KONTROL
Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA üzerinde bulunan veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) uzaktan kontrolü sağlandı. Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirdi.

HEDEF ADASINA MAM-T/L VE KEMANKEŞ ATIŞLARI
Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki adet Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştı. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi. Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkânlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

UÇARAK KEŞAN'A DÖNDÜLER
Mavi Vatan'daki bu önemli testin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar dönüş manevralarını tamamladı. Görevi icra eden Bayraktar TB3'lerden biri, TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği başarılı inişin ardından tekrar havalanarak Keşan'a intikal etti. Teste katılan diğer Bayraktar TB3 SİHA da görev planlaması dâhilinde Keşan'a dönüş yaptı.

İHRACAT ŞAMPİYONU
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR
2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video 02:00
Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video 04.12.2025 | 15:48
Başkan Erdoğan: Engelli kardeşlerimiz için fedakarca çalışıyoruz | Video 28:20
Başkan Erdoğan: "Engelli kardeşlerimiz için fedakarca çalışıyoruz" | Video 04.12.2025 | 15:33
Bakan Bayraktar: Hedefimiz madencilik sektörümüze uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek düzenlemeleri yapmak | Video 08:39
Bakan Bayraktar: "Hedefimiz madencilik sektörümüze uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek düzenlemeleri yapmak" | Video 04.12.2025 | 14:47
Burcu Esmersoy: Emekli oldum! 00:19
Burcu Esmersoy: Emekli oldum! 03.12.2025 | 21:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor 02:03
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor 03.12.2025 | 19:16
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’in Stockholm Sendromu sözlerine tepki: Kürt kardeşim cellatı çok iyi bilir | Video 50:06
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in "Stockholm Sendromu" sözlerine tepki: "Kürt kardeşim cellatı çok iyi bilir" | Video 03.12.2025 | 13:41
Bakan Tunç: Yargı, doğru bildiğinden şaşmadan çalışmaya devam edecek | Video 05:30
Bakan Tunç: "Yargı, doğru bildiğinden şaşmadan çalışmaya devam edecek" | Video 02.12.2025 | 16:37
Mesut Özil: Telefonumda en ünlü Sayın Cumhurbaşkanım, gerisi yalan | Video 03:57
Mesut Özil: "Telefonumda en ünlü Sayın Cumhurbaşkanım, gerisi yalan" | Video 02.12.2025 | 15:53
Başkan Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek | Video 35:26
Başkan Erdoğan: "Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" | Video 02.12.2025 | 15:33
Bakan Yerlikaya: FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı | Video 00:35
Bakan Yerlikaya: "FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı" | Video 02.12.2025 | 08:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar 29:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar 01.12.2025 | 19:34
İstanbul’da derbi trafiği: Yoğunluk yüzde 85! 04:45
İstanbul'da derbi trafiği: Yoğunluk yüzde 85! 01.12.2025 | 18:18
Ankara’da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tutuklandı! Köpeği sitede gezdirirken görüntüleri ortaya çıktı 02:13
Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tutuklandı! Köpeği sitede gezdirirken görüntüleri ortaya çıktı 01.12.2025 | 18:10
Sakarya gaz sahasında Faz 2 çalışmalarında denizaltına boru hattı kuracak Seven Vega böyle görüntülendi | Video 08:17
Sakarya gaz sahasında Faz 2 çalışmalarında denizaltına boru hattı kuracak Seven Vega böyle görüntülendi | Video 01.12.2025 | 10:08
Ankara’da pitbull dehşeti: Çocuğun yüzü paramparça oldu 02:00
Ankara'da pitbull dehşeti: Çocuğun yüzü paramparça oldu 30.11.2025 | 21:15
Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada! 00:23
Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada! 30.11.2025 | 18:21
Vurulan tanker KAIROS’ta sızıntı tespit edildi | Video 00:26
Vurulan tanker KAIROS'ta sızıntı tespit edildi | Video 30.11.2025 | 14:26
Papa 14. Leo, Ermeni Apostalik Katedrali’ne dua ziyareti gerçekleştirdi | Video 09:53
Papa 14. Leo, Ermeni Apostalik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi | Video 30.11.2025 | 14:03
Bakan Kurum: Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak | Video 00:50
Bakan Kurum: "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak" | Video 30.11.2025 | 12:25
Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu | Video 03:22
Bayraktar KIZILELMA "hava-hava" füzesiyle hedefi vurdu | Video 30.11.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY