Burcu Esmersoy: Emekli oldum!

03.12.2025 | 21:23

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. İşte o açıklamanın detayları…