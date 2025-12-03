Video Haber Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in "Stockholm Sendromu" sözlerine tepki: "Kürt kardeşim cellatı çok iyi bilir" | Video
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in "Stockholm Sendromu" sözlerine tepki: "Kürt kardeşim cellatı çok iyi bilir" | Video

03.12.2025 | 13:41

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Stockholm Sendromu açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan; "Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir" ifadelerine yer verdi.

