SON DAKİKA | Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'nde | Video 29.11.2025 | 09:11 Türkiye ziyaretine devam eden Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'nde!

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul'da ziyaretlerini gerçekleştirdi. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Papa 14. Leo, dün İznik'teki antik bazilikada ayin düzenledi. Temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.