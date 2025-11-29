SON DAKİKA | Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'nde | Video
29.11.2025 | 09:11
Türkiye ziyaretine devam eden Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'nde!
Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul'da ziyaretlerini gerçekleştirdi. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Papa 14. Leo, dün İznik'teki antik bazilikada ayin düzenledi. Temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:57
SON DAKİKA | Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'nde | Video 29.11.2025 | 09:11
02:04
CHP 39. Olağan Kurultayı başladı | Video 29.11.2025 | 08:52
01:58
02:12
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor 28.11.2025 | 16:43
29:59
03:07
03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 27.11.2025 | 19:14
13:31
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 27.11.2025 | 16:35
19:21
00:56
12:50
14:30
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 27.11.2025 | 12:38
00:52
İzmir'de gıda sahtekarlarına darbe! 27.11.2025 | 09:12
04:13
Yılın son MGK'sı sona erdi! 27.11.2025 | 00:53
37:20
Başkan Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez" | Video 26.11.2025 | 15:03
06:43
02:10
Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 26.11.2025 | 11:26
03:07
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 26.11.2025 | 11:07
01:55
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 26.11.2025 | 10:51
00:53
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:43