Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video

01.12.2025 | 13:55

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Bülent Ersoy, Kayseri’de verdiği konserde hem kulakların pasını sildi hem de gergin anlarla dikkat çekti. Diva, sahnede mikrofonu yere fırlatarak herkesi şaşkına çevirdi.