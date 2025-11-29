Karadeniz'de 2 ayrı tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu'nda "Dış etken" açıklaması

29.11.2025 | 08:06

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden KAIROS isimli tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait botlar tarafından tahliye edildi. Öte yandan, Karadeniz'de VIRAT isimli bir tankerin de isabet aldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, patlama ve yangınların dış etken kaynaklı olduğunu vurguladı.