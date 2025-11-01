Video Yaşam Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
01.11.2025 | 12:50

Birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar (85) , yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.

