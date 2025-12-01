Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video
01.12.2025 | 16:19
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir zincir markette un paketlerinin üzerine çıkan kedi, tuvaletini yaptı. Mide bulandıran anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
