32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 gözaltı | Video
29.11.2025 | 10:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde son 1 haftada icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59’unun tutuklandığını bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 gözaltı | Video 29.11.2025 | 10:37
24:57
SON DAKİKA | Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'nde | Video 29.11.2025 | 09:11
02:04
CHP 39. Olağan Kurultayı başladı | Video 29.11.2025 | 08:52
01:58
02:12
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor 28.11.2025 | 16:43
29:59
03:07
03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 27.11.2025 | 19:14
13:31
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 27.11.2025 | 16:35
19:21
00:56
12:50
14:30
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 27.11.2025 | 12:38
00:52
İzmir'de gıda sahtekarlarına darbe! 27.11.2025 | 09:12
04:13
Yılın son MGK'sı sona erdi! 27.11.2025 | 00:53
37:20
Başkan Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez" | Video 26.11.2025 | 15:03
06:43
02:10
Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 26.11.2025 | 11:26
03:07
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 26.11.2025 | 11:07
01:55
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 26.11.2025 | 10:51