Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan, SABAH'ın 40. yıl özel sayısına özel röportaj | Video
30.11.2025 | 14:03
SABAH Gazetesinin 40. yıl özel sayısı için Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir araya geldik. Ancak ünlü sanatçıya bu kez soruları biz değil, onu bu hayatta en iyi tanıyan kızı Zehra Çilingiroğlu sordu. Anne-kızın sohbeti uzun yıllara dayanan bir kariyerin en samimi, en gerçekçi izdüşümlerinden de biri oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
00:29
00:31
08:13
00:27
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
00:43
00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31
01:02
00:56
00:31
00:39
00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14