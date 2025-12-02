Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum!
02.12.2025 | 18:44
Oyuncu Cansel Elçin ile eşi Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz ocak ayında ilk bebekleri Atlas'ı kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin, ‘minik Atlas kime benziyor?’ sorusuna cevap veren Cansel Elçin herkesi güldürdü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum! 02.12.2025 | 18:44
00:48
Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video 01.12.2025 | 13:55
00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
01:22
00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
00:29
00:31
08:13
00:27
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
00:43
00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31
01:02