Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum!

02.12.2025 | 18:44

Oyuncu Cansel Elçin ile eşi Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz ocak ayında ilk bebekleri Atlas'ı kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin, ‘minik Atlas kime benziyor?’ sorusuna cevap veren Cansel Elçin herkesi güldürdü.