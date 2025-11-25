Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video

25.11.2025 | 16:26

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, yarışma bittikten sonra da dikkat çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Arslan, bu sefer hakkında çıkan bir bilgiyle gündeme geldi. Ceren Arslan’ın ünlü voleybolcu Bedirhan Bülbül ile 5 yıla yakın büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.