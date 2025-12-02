Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilk kez video çekti! ‘Soğan’ tartışması damga vurdu!
02.12.2025 | 20:23
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, ilk kez eşi Yağmur Atacan’la video çekti. Ünlü çiftin ‘soğan’ kavgası sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
00:17
Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum! 02.12.2025 | 18:44
00:48
Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video 01.12.2025 | 13:55
00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
01:22
00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
00:29
00:31
08:13
00:27
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
00:43
00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31