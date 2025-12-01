Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video
01.12.2025 | 11:44
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile evliliği ile sık sık gündeme gelen Gülseren Erbil, estetik ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabında, küçük bir operasyon geçireceğini söyleyen isim, süreç hakkında konuştu, var olan estetiklerini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
01:22
00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
00:29
00:31
08:13
00:27
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
00:43
00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31
01:02
00:56
00:31