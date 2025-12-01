Video Magazin Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması!

Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video

01.12.2025 | 11:44

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile evliliği ile sık sık gündeme gelen Gülseren Erbil, estetik ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabında, küçük bir operasyon geçireceğini söyleyen isim, süreç hakkında konuştu, var olan estetiklerini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gülseren Erbil’den estetik açıklaması! Ben doğallığımı bozmam! | Video 00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan, SABAH’ın 40. yıl özel sayısına özel röportaj | Video 01:22
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan, SABAH'ın 40. yıl özel sayısına özel röportaj | Video 30.11.2025 | 14:03
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum’dan beğeni rekoru kıran Lila paylaşımı | Video 00:29
53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video 29.11.2025 | 11:11
Sesiyle hayranlarının yine beğenisini kazandı! Türkan Şoray’dan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ yorumu! 00:31
Sesiyle hayranlarının yine beğenisini kazandı! Türkan Şoray’dan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ yorumu! 27.11.2025 | 19:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! Annemi öldür, sana daire vereyim | Video 08:13
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! "Annemi öldür, sana daire vereyim" | Video 26.11.2025 | 10:51
Nurgül Yeşilçay köy hallerini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çalışıyoz garii | Video 00:27
Nurgül Yeşilçay köy hallerini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Çalışıyoz garii" | Video 26.11.2025 | 08:50
Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı? 00:44
Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı? 25.11.2025 | 21:58
Esra Erol’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı 01:45
Esra Erol'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı 25.11.2025 | 18:04
Müge Anlı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı! 03:29
Müge Anlı'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı! 25.11.2025 | 18:03
Ceren Arslan’ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 00:43
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 24.11.2025 | 22:52
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz’da evlenme teklifi etti | Video 00:12
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti | Video 22.11.2025 | 14:36
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Babamın iyi niyeti suistimal edildi! 00:31
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Babamın iyi niyeti suistimal edildi! 21.11.2025 | 20:01
Babası Metin Akpınar’a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: Mücadelemi bırakmayacağım | Video 01:02
Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım" | Video 20.11.2025 | 15:02
Miss Universe adayı Ceren Arslan’dan dikkat çeken paylaşım! Türk bayrağına izin verilmedi | Video 00:56
Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! "Türk bayrağına izin verilmedi" | Video 20.11.2025 | 12:14
Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! Geceyi hastanede geçirdim | Video 00:31
Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! "Geceyi hastanede geçirdim" | Video 19.11.2025 | 15:25
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kabusu yaşadı! Komşunun sinir krizi anbean görüntülendi: İçeride çocuk var | Video 00:39
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kabusu yaşadı! Komşunun sinir krizi anbean görüntülendi: "İçeride çocuk var" | Video 19.11.2025 | 09:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY