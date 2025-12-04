Demet Akalın minik hayranlarına konser verdi | Video

04.12.2025 | 15:02

7'den 70'e hitap eden şarkılarıyla yıllardır gönüllerde yer eden Demet Akalın, Pendik’te bir okulda minik öğrencilerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Akalın, o anları "Bu kadar sevilmek için ne yaptım?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.