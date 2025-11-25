Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı?
25.11.2025 | 21:58
Ünlü şarkıcı Göksel, doğum gününü kutladı. Kutlama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göksel, sorulara içtenlikle cevap verdi. Gazetecilerin Türkan Şoray’a benzerliği ve yüzünde estetik olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap veren şarkıcının cevabı gündeme oturdu. İşte o cevap!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
01:45
03:29
00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
00:43
00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31
01:02
00:56
00:31
00:39
00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14
00:58
00:49
07:53
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video 17.11.2025 | 15:47
01:45
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi | Video 17.11.2025 | 13:05
00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33