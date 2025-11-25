Video Magazin Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı?
25.11.2025 | 21:58

Ünlü şarkıcı Göksel, doğum gününü kutladı. Kutlama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göksel, sorulara içtenlikle cevap verdi. Gazetecilerin Türkan Şoray’a benzerliği ve yüzünde estetik olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap veren şarkıcının cevabı gündeme oturdu. İşte o cevap!

