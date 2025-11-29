53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video

29.11.2025 | 11:11

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medya hesabından kızı Lila’nın ilk selfie deneyimini takipçileriyle paylaştı. Videoya kısa sürede binlerce beğeni gelirken, küçük kızının babasına olan benzerliği ise dikkat çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar da bu tatlı anı pekiştirdi.