Sesiyle hayranlarının yine beğenisini kazandı! Türkan Şoray’dan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ yorumu!
27.11.2025 | 19:43
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde ‘Türkan Şoray Film Müzikleri’ etkinliğine katıldı. Türkan Şoray, etkinlik öncesinde kuliste şarkı söyledi. ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ şarkısını söyleyen ünlü oyuncunun o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o anlar!
