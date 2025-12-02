Afra Saraçoğlu yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı! İşte eğlenceli o kareler!
02.12.2025 | 23:42
ATV’de ekranlara gelecek ve merakla beklenen dizi A.B.İ.’nin yıldızı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Yurt dışında ilk kutlamasını yapan Afra Saraçoğlu, bugün ise en yakın arkadaşlarıyla bir kutlama gerçekleştirdi. İşte ünlü oyuncunun kutlamasından eğlenceli o kareler!
