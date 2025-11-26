Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! "Annemi öldür, sana daire vereyim" | Video

26.11.2025 | 10:51

Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın "Güllü'nün kızı Tuğyan bana 'Evin arka tarafında kameranın görmediği bir yer var. Orada annemi öldür. Sana daire vereyim' dedi" açıklaması savcılığı harekete geçirdi. Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.