Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü
03.12.2025 | 18:43
Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yıldızlar, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
