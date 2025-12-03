Video Magazin Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü
Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

03.12.2025 | 18:43

Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yıldızlar, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oyuncu Burcu Özberk’in acı günü 03:06
Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü 03.12.2025 | 18:43
Afra Saraçoğlu yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı! İşte eğlenceli o kareler! 00:39
Afra Saraçoğlu yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı! İşte eğlenceli o kareler! 02.12.2025 | 23:42
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilk kez video çekti! ‘Soğan’ tartışması damga vurdu! 00:54
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilk kez video çekti! ‘Soğan’ tartışması damga vurdu! 02.12.2025 | 20:23
Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum! 00:17
Cansel Elçin’den o soruya esprili yorum! 02.12.2025 | 18:44
Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video 00:48
Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video 01.12.2025 | 13:55
Gülseren Erbil’den estetik açıklaması! Ben doğallığımı bozmam! | Video 00:38
Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video 01.12.2025 | 11:44
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan, SABAH’ın 40. yıl özel sayısına özel röportaj | Video 01:22
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan, SABAH'ın 40. yıl özel sayısına özel röportaj | Video 30.11.2025 | 14:03
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 00:20
Yıllardır süren küslük bitti! Demet Akalın ve Berkay barıştı | Video 29.11.2025 | 12:33
53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum’dan beğeni rekoru kıran Lila paylaşımı | Video 00:29
53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video 29.11.2025 | 11:11
Sesiyle hayranlarının yine beğenisini kazandı! Türkan Şoray’dan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ yorumu! 00:31
Sesiyle hayranlarının yine beğenisini kazandı! Türkan Şoray’dan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ yorumu! 27.11.2025 | 19:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! Annemi öldür, sana daire vereyim | Video 08:13
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! "Annemi öldür, sana daire vereyim" | Video 26.11.2025 | 10:51
Nurgül Yeşilçay köy hallerini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çalışıyoz garii | Video 00:27
Nurgül Yeşilçay köy hallerini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Çalışıyoz garii" | Video 26.11.2025 | 08:50
Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı? 00:44
Şarkıcı Göksel Türkan Şoray’a benzerliğiyle ilgili konuştu! Yüzünde estetik var mı? 25.11.2025 | 21:58
Esra Erol’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı 01:45
Esra Erol'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı 25.11.2025 | 18:04
Müge Anlı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı! 03:29
Müge Anlı'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı! 25.11.2025 | 18:03
Ceren Arslan’ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 00:15
Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video 25.11.2025 | 16:26
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 00:43
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 24.11.2025 | 22:52
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz’da evlenme teklifi etti | Video 00:12
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti | Video 22.11.2025 | 14:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY