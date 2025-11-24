Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır…

24.11.2025 | 21:06

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bugün 32’nci yaş gününü kutladı. Kutlama sonrası bir mekan çıkışı görüntülenen Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu aşk sorularına da içtenlikle cevap verdi. Peki Hande Erçel’in hayatında yeni bir aşk mı var? İşte cevabı!