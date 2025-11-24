Video Magazin Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı!
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı!

Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı!

24.11.2025 | 22:52

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Noktayı, bu akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. Gecede düzenlenen tören sırasında kampanyanın yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu’na eşi Sinem Kobal destek verdi ve bir an olsun eşinin elini bırakmadı. İşte o anlar ve ünlü çiftin açıklamaları!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 00:43
Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı! 24.11.2025 | 22:52
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 00:11
Hayatında yeni bir aşk mı var? Hande Erçel açıkladı: Çok uzun zamandır… 24.11.2025 | 21:06
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz’da evlenme teklifi etti | Video 00:12
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti | Video 22.11.2025 | 14:36
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Babamın iyi niyeti suistimal edildi! 00:31
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Babamın iyi niyeti suistimal edildi! 21.11.2025 | 20:01
Babası Metin Akpınar’a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: Mücadelemi bırakmayacağım | Video 01:02
Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım" | Video 20.11.2025 | 15:02
Miss Universe adayı Ceren Arslan’dan dikkat çeken paylaşım! Türk bayrağına izin verilmedi | Video 00:56
Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! "Türk bayrağına izin verilmedi" | Video 20.11.2025 | 12:14
Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! Geceyi hastanede geçirdim | Video 00:31
Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! "Geceyi hastanede geçirdim" | Video 19.11.2025 | 15:25
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kabusu yaşadı! Komşunun sinir krizi anbean görüntülendi: İçeride çocuk var | Video 00:39
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kabusu yaşadı! Komşunun sinir krizi anbean görüntülendi: "İçeride çocuk var" | Video 19.11.2025 | 09:49
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14
İlk çocuklarını kucaklarına almak için sabırsızlanıyorlar! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy: Cinsiyeti önce erkek sanıldı! 00:58
İlk çocuklarını kucaklarına almak için sabırsızlanıyorlar! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy: Cinsiyeti önce erkek sanıldı! 17.11.2025 | 22:01
İdo Tatlıses minik ikizlerin ameliyatını yapan doktora tepki gösterdi: En başta söyleseydin… 00:49
İdo Tatlıses minik ikizlerin ameliyatını yapan doktora tepki gösterdi: En başta söyleseydin… 17.11.2025 | 18:06
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi | Video 07:53
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video 17.11.2025 | 15:47
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi | Video 01:45
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi | Video 17.11.2025 | 13:05
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33
Muazzez Abacı’nın torunu Sera Anderson, AKM’deki anma töreninde konuştu | Video 08:29
Muazzez Abacı'nın torunu Sera Anderson, AKM'deki anma töreninde konuştu | Video 16.11.2025 | 14:25
Dostları, Muazzez Ersoy’u anlattı | Video 07:24
Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25
Muazzez Abacı’ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY