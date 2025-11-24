Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı!
24.11.2025 | 22:52
KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Noktayı, bu akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. Gecede düzenlenen tören sırasında kampanyanın yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu’na eşi Sinem Kobal destek verdi ve bir an olsun eşinin elini bırakmadı. İşte o anlar ve ünlü çiftin açıklamaları!
