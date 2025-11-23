Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video
23.11.2025 | 16:25
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren birkaç ay önce de oğlu Mylan'ı kucağın alan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak Pamuk'un makyajsız halini görenler adeta mest oldu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video 23.11.2025 | 16:25
00:12
00:31
01:02
00:56
00:31
00:39
00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14
00:58
00:49
07:53
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video 17.11.2025 | 15:47
01:45
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi | Video 17.11.2025 | 13:05
00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33
08:29
07:24
Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25
02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11