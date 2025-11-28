İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor
28.11.2025 | 16:43
İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, 29 Kasım'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu;
Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, '21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var' diyerek Türkiye Yüzyılı'na dikkat çekti.
