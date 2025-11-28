Papa 14. Leo Türkiye ziyaretinin 2. gününde: Saint Esprit Katedrali'ni ziyaret etti | Video
28.11.2025 | 10:12
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında din adamlarıyla buluşmak üzere Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi.
