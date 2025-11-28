Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik!

28.11.2025 | 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız." dedi. Erdoğan, "Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik! 29:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik! 28.11.2025 | 16:33
Papa 14. Leo Türkiye ziyaretinin 2. gününde: Saint Esprit Katedrali’ni ziyaret etti | Video 03:07
Papa 14. Leo Türkiye ziyaretinin 2. gününde: Saint Esprit Katedrali'ni ziyaret etti | Video 28.11.2025 | 10:12
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı 27.11.2025 | 19:14
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 13:31
Papa 14. Leo: Türkiye önemli bir yerde 27.11.2025 | 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya Gazze mesajı: Adalet Filistin’e borcumuzdur 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: Adalet Filistin'e borcumuzdur 27.11.2025 | 16:13
CHP’li Gürsel Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum 00:56
CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum 27.11.2025 | 12:59
Papa 14. Leo Türkiye’de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek 12:50
Papa 14. Leo Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek 27.11.2025 | 12:50
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 14:30
Bakan Tunç noktayı koydu: Kovid düzenlemesi bir af değildir 27.11.2025 | 12:38
İzmir’de gıda sahtekarlarına darbe! 00:52
İzmir'de gıda sahtekarlarına darbe! 27.11.2025 | 09:12
Yılın son MGK’sı sona erdi! 04:13
Yılın son MGK'sı sona erdi! 27.11.2025 | 00:53
Başkan Erdoğan: İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez | Video 37:20
Başkan Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez" | Video 26.11.2025 | 15:03
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 06:43
Türk Hava Yolları’ndan yenilikçi hamle: TKPAY ödeme dünyasında yerini aldı | Video 26.11.2025 | 13:58
Halk İmralı’ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 02:10
Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video 26.11.2025 | 11:26
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 03:07
Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendirecek | Video 26.11.2025 | 11:07
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 01:55
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı | Video 26.11.2025 | 10:51
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 00:53
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:43
Avcılar’da tırın çarptığı üst geçit kapatıldı 02:16
Avcılar’da tırın çarptığı üst geçit kapatıldı 26.11.2025 | 01:38
Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi! 00:41
Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi! 25.11.2025 | 18:55
Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi 00:16
Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi 25.11.2025 | 18:37
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı 01:20
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı 25.11.2025 | 17:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY