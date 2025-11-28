Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirdik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız." dedi. Erdoğan, "Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik." dedi.