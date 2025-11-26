Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!

26.11.2025 | 22:00

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, Mehmet Kaya, eşi Berna ile 5 yaşındaki kızları Samyeli başlarından vurulmuş halde evde ölü olarak bulundu. Kaya ailesi toprağa verilirken, baba Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.