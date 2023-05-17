Selena'nın Selin'i son haliyle şaşırttı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci | Video
Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Selin karakterine can veren Cansu Demirci'ydi. Yurt dışına yerleşen Cansu Demirci yıllardır hem ekranlardan hem de gözlerden uzak yaşıyordu. Sırra kadem basan oyuncu yıllar sonra ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali.
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