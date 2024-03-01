Video Haber Bayraktar Akıncı’dan 'Çakır'la tam isabet | Video
Bayraktar Akıncı’dan 'Çakır'la tam isabet | Video

Bayraktar Akıncı’dan 'Çakır'la tam isabet | Video

01.03.2024 | 11:24

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu.

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