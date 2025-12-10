Algı operasyonuna 'sokak röportajı' kılıfı: Toplumun sinir uçlarına dokunan yayınlarla ne hedefleniyor? | Video

10.12.2025 | 12:19

Sosyal medya platformları üzerinden halkı galeyana getirmek ve kışkırtmak isteyen provokatif yayıncılar, algı operasyonları ile toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş AHaber'e konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyadaki bu yayınların ve yalan haber içeriklerinin suç olduğu vurgusu yapılarak, yasal düzenleme gerektiği ifade edildi.