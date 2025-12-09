Son Dakika | Özgür Özel yönetiminde parti içi muhalefete karşı hamle: CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır disipline sevk edildi | Video
09.12.2025 | 16:06
Son dakika: CHP'de parti içi muhalefete yönelik Özgür Özel yönetiminden karşı bir hamle geldi. CHP Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Hasan Ufuk Çakır, yolsuzluk ve rüşvete karışanların parti içinde de yargılanması gerektiğini bildiren mektuba imza atmıştı.
