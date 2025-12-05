İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı | Video
05.12.2025 | 08:21
Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 18 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıkları, bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüp vurgun yaptıkları ortaya çıktı.
Şebeke üyelerinin, elde ettikleri bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları; çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşların hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları, belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktararak büyük bir vurgun yaptıkları tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şebekenin tüm üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek belirlendi. Ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli tevkif edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şubeye getirildi. Şebeke üyeleri ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
