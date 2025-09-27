Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüde Güllü'nün hızlıca odasına doğru gittiği kısa bir süre sonra da kızı ve arkadaşının düşme sesini duyup çığlıklarla aşağıya indiği görülüyor.
