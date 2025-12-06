Video Yaşam SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video
06.12.2025 | 11:23

Son dakika haberi: Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

