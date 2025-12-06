Video Yaşam Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video

06.12.2025 | 10:31

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı TEMSA marka yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

