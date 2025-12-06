Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video
06.12.2025 | 10:31
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
01:14
02:02
06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
01:07
00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35
01:19
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32
00:31
00:39
Edirne’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 05.12.2025 | 13:31
01:41
Diyarbakır’da damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü | Video 05.12.2025 | 12:09
02:31
Bolvadin'de öğrenci servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı | Video 05.12.2025 | 11:54
00:18
02:23
00:17
Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video 05.12.2025 | 11:12
00:35
İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 05.12.2025 | 10:49
00:12
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler! Olay anı kamerada | Video 05.12.2025 | 15:37