Ticari taksi ile çarpışan motosikletli gençler metrelerce böyle sürüklendi | Video
05.12.2025 | 11:15
Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 genç yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
"YANIMDAN MOTOSİKLETTEKİ ARKADAŞ SÜRÜKLENEREK GİTTİ"
Motosikletin sürüklenerek altına girdiği park halindeki aracın sahibi Yusuf Topcu ise olay anını şu sözlerle anlattı:
"Motor arıza ışığı yanınca aracımı sağa çekip arızanın nasıl giderildiğini öğrenmek için internetten video açmıştım. Videoyu izleyip arıza ışığını söndürdükten sonra tam hareket edeceğim sırada arkadan bir çarpışma sesi geldi. Yanımdan motosikletteki arkadaş sürüklenerek gitti. Daha sonrası motosiklet de aracımın altına girdi. Yaklaşık 1 hafta önce park halindeyken vurup kaçmışlardı, aracımın kaskosu yoktu. O kazadan sonra kasko yaptırdım, şimdi de bu kaza oldu"
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sola dönüş yapan ticari taksiyle motosikletin çarpışma anı ve gençlerden birinin metrelerce havaya fırlayıp yere düştüğü yer aldı.
