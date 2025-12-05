Video Yaşam Bolvadin'de öğrenci servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı | Video
05.12.2025 | 11:54

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün kavşakta kamyonetle çarpışıp tarlaya sürüklendiği kazada sürücüler ve 15 öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana geldi. Özburun beldesindeki öğrencileri Bolvadin ilçe merkezindeki okullara taşıyan belediyeye ait 03 KR 055 plakalı midibüs ile 09 ACB 16 plakalı kamyonet Harlak Kavşağı'nda çarpıştı. M.G.'nin tali yoldan kamyonetiyle caddeye çıktığı öne sürülen kazada öğrencileri taşıyan midibüs, çarpışma sonrası kaldırımı aşıp, tarlaya sürüklenerek durdu. Servis midibüsü ve kamyonetin sürücüleri ile 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bazı öğrenciler de kazayı duyup gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş de kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta kamyonetle servisin çarpışma anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

Bolvadin'de öğrenci servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı | Video 05.12.2025 | 11:54
