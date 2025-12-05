Video Yaşam İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video
İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video

05.12.2025 | 10:49

İstanbul'da çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen, liderliğini Ö.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde faaliyet gösteren, kıraathane, AVM, oto yıkmama ile emlak ofisi gibi işletmelerin 2025 yılı içerisinde çok kez kurşunlanması, bazı şahısları ateşli silahla yaralama gibi suçlara karışan, liderliğini Ö.T. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı belirlenen ve örgüt ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, 20 şüpheliden 6'sının karıştıkları başka suçlardan hali hazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik başsavcılığın talimatıyla, polis ekiplerince İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen toplam 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek, 50 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

