İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video
05.12.2025 | 10:49
İstanbul'da çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen, liderliğini Ö.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, 20 şüpheliden 6'sının karıştıkları başka suçlardan hali hazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik başsavcılığın talimatıyla, polis ekiplerince İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen toplam 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek, 50 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
