Video Yaşam Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video
Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video

Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video

05.12.2025 | 11:12

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, hatalı şerit değiştiren motosiklete çarptı. O anlar araç kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, hatalı şerit değiştirince aynı istikamette bulunan otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavisinin ardından hastaneye kaldırılırken, O anlar ise başka bir otomobilin içerisinde bulunan kameraya yansıdı.
