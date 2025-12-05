Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video 05.12.2025 | 11:12 Elazığ'da seyir halindeki otomobil, hatalı şerit değiştiren motosiklete çarptı. O anlar araç kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, hatalı şerit değiştirince aynı istikamette bulunan otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavisinin ardından hastaneye kaldırılırken, O anlar ise başka bir otomobilin içerisinde bulunan kameraya yansıdı.