Aracın stepnesinde 7 kilo uyuşturucu çıktı | Video 05.12.2025 | 09:19 Nevşehir'de aracın stepnesinde saklanan 7 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmada, Orhan K. isimli şüphelinin üst, eşya ve araç araması yaptı. Narkotik köpeği tarafından araçta yapılan aramada aracın stepnesinin içine gizlenmiş 7 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Orhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.