Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler! Olay anı kamerada | Video

05.12.2025 | 10:03

Küçükçekmece'de polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahsın bulunduğu araç, bekçilere çarpıp yolun karşısına geçen yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şahısların kadını ezerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirildi. Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı. Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

KADININ EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.
