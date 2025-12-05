Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler! Olay anı kamerada | Video
05.12.2025 | 10:03
Küçükçekmece'de polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahsın bulunduğu araç, bekçilere çarpıp yolun karşısına geçen yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şahısların kadını ezerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
KADININ EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.
