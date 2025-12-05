Adana'daki suç örgütlerine silah getiren 2 şüpheli tutuklandı: 53 tabanca ele geçirildi | Video 05.12.2025 | 09:52 Adana’da suç örgütlerine silah sevkiyatı hazırlığı yapan iki şüpheli, kente girişte polis operasyonuyla yakalandı. Otomobilin bagajındaki gizli bölmeye sakladığı 53 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine gönderilmek üzere kente çok miktarda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.Ö. (44) ve M.S. (38) teknik ve fiziki takibe alındı. KOM ekipleri kent girişlerinde önlem alarak öncü olarak geldiği belirlenen M.Ö.'nün önünü kesip gözaltına aldı. Ardından gerisinden gelen M.S.'yi de takibe alıp aracı durdurup yakaladı. Araçta yapılan aramada bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenmiş karton kutuda 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü M.S. de olay yerinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinde silahların kendilerine ait olduğunu öne süren iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.