Adana'daki suç örgütlerine silah getiren 2 şüpheli tutuklandı: 53 tabanca ele geçirildi | Video
05.12.2025 | 09:52
Adana’da suç örgütlerine silah sevkiyatı hazırlığı yapan iki şüpheli, kente girişte polis operasyonuyla yakalandı. Otomobilin bagajındaki gizli bölmeye sakladığı 53 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinde silahların kendilerine ait olduğunu öne süren iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
