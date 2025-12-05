Video Yaşam Çekmeköy'de gürültü yapan oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli yakalandı | Video
05.12.2025 | 11:34

Çekmeköy'de gürültü yaptıklarını iddia ederek sık sık tartıştığı tamirhaneyi kurşun yağmuruna tutan şüpheli U.E. (35) gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda bir otomobil tamirhanesinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerindeki araçlardan birine kurşun isabet ettiği belirlendi. İş yeri sahibi yakındaki metruk binada yaşayan bir kişinin gürültü yaptıkları iddiasıyla sık sık kendileriyle tartıştığını söyleyerek, olay günü de iş yerinin önüne bir kez daha geldiğini ve hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını söyledi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan U.E. gözaltına alındı. Şüpheli U.E.'nin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

