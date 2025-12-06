Video Yaşam Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video
06.12.2025 | 10:50

Hatay'da güvenlik kamerasına yansıyan kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu.

Kaza; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerlerken karşı şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü savrularak metrelerce havaya uçtu. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video
06.12.2025 | 10:50
