Edirne'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 05.12.2025 | 13:31 Edirne'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından, Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.FETÖ'nün öğrenci yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilerin arasında Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören ve üniversiteden mezun olan kişiler de yer alıyor.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 6'sı geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli bugün Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.