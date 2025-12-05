Video Yaşam 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
05.12.2025 | 14:09

Hakkari’nin Derecik ilçesinden ülkeye giriş yapan ve 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Birinci İle Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı, Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satmak' suçlarından 28 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Irak'ın Erbil şehrinden gelerek Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısında Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince yakalanmıştır. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

