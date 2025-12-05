10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
05.12.2025 | 14:09
Hakkari’nin Derecik ilçesinden ülkeye giriş yapan ve 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.
